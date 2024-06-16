تفاصيل عن اجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج...تحديد 344 صندوق اقتراع والتنسيق لضمان امن الناخبين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد علي رضا محمودي مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المسؤولة عن إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في الخارج، صباح اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا بمبنى وزارة الخارجية وأجاب على أسئلة الصحفيين.

صندوق متنقل في أمريكا لجمع الأصوات

وقال محمودي في هذا المؤتمر: "تم تحديد 344 صندوق اقتراع في الخارج حتى الآن. وذكر مكتب رعاية مصالح إيران في واشنطن ونيويورك أننا سننسق ليكون لدينا صندوق متنقل في أمريكا. وفيما يتعلق بدول الجوار والمنطقة، لدينا في العراق 6 مراكز اقتراع و23 صندوقا".

وأضاف المسؤول عن إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في الخارج: "يمكن للأشخاص الذين يتواجدون في العراق لزيارة الاعتبا المقدسة الاستفادة من الصندوق المتنقل".

وعن إجراء الانتخابات في كندا قال: "الإيرانيون في كندا طلبوا منا امكانية التصويت. لقد التقينا مع راعي المصالح الكندية في إيران وأصررنا على الاعتراف بحقنا غير القابل للتصرف. ونحن في انتظار الرد حاليا".

وأشار الى أماكن وجود صناديق الاقتراع في الخارج، وقال: "يستقر صندوق الاقتراع في المكاتب التمثيلية الإيرانية. وفي بعض البلدان، بما في ذلك العراق وألمانيا والسويد وبريطانيا، تشاورت سفارتنا مع السلطات وتمكنت من الحصول على إذن لوجود الصندوق في أماكن أخرى. لدينا أكثر من 10 صناديق في بريطانيا، وفي ألمانيا، لدينا مراكز اقتراع في ميونيخ وفرانكفورت وهامبورغ وبون".

بذل الجهود لتوفير الامكانية للحصول على أصوات السجناء في الخارج

وردا على سؤال حول كيفية الحصول على أصوات السجناء في الخارج قال: "لقد اتخذ سفراؤنا وقناصلنا إجراءات للحصول على أصوات الإيرانيين المسجونين. وهذا الموضوع يعتمد على نوعية التعامل بين تلك الدول، وآمل أن نتمكن من الحصول على أصوات السجناء الإيرانيين. في المرة السابقة كنا قادرين على أخذ الصندوق إلى السجن في بعض الحالات وجمع الأصوات. حتى لو كان لدينا عدد صغير من الإيرانيين في بلد ما، حاولنا أن يكون لدينا صندوق تصويت".

توفير الامكانية لتواجد الإيرانيين في إيطاليا عند الصندوق الرأي

وقال محمودي عن تهديد الإيرانيين في إيطاليا: "سفيرنا في روما أصدر بيانا. أراد عدد قليل من الأشخاص التأثير على بعض المواطنين، لكن السفارة أصدرت بيانًا وأصبحت الأرضية لوجود الإيرانيين في السفارة الإيرانية في إيطاليا جاهزة تمامًا".

اجراء التنسيقات اللازمة لأخذ أصوات الحجاج الإيرانيين في السعودية

وفيما يتعلق بالحصول على أصوات الحجاج الإيرانيين، قال: "أما بالنسبة للسعودية والحصول على أصوات الحجاج الإيرانيين، فقد أخذنا في الاعتبار التوقعات اللازمة وبالتأكيد لدينا صندوق في السفارة الإيرانية في الرياض وقنصليتنا في جدة، وبالتشاور مع السلطات السعودية تم التنسيق لإجراء الانتخابات هنا أيضا"

وأوضح: "أن جميع الإيرانيين الذين بلغوا السن القانونية يمكنهم المشاركة في الانتخابات. في الخارج، يكفي أن يكون لديك شهادة ميلاد سارية المفعول، او البطاقة الوطنية وجواز السفر. نحن نرحب بجميع المواطنين الإيرانيين. ولا توجد إحصائيات دقيقة للذين يدلون بأصواتهم للمرة الاولى في الوقت الحالي، ولكن سيتم نشر الإحصائيات بعد الانتخابات".

طلبنا من الدول ضمان الأمن الكامل لمراكز الاقتراع

وقال المسؤول عن إجراء الانتخابات في الخارج عن مراعاة شروط عدم خلق حالة من الانفلات الأمنية يوم الانتخابات: "عقدت اجتماعات وطلبنا من السلطات ضمان الأمن الكامل للدوائر الانتخابية. ونأمل أن تستمر هذه العملية دون أي مشكلة معينة وأن يتابع سفراؤنا ذلك لضمان سلامة المواطنين الإيرانيين".

التصويت في كردستان العراق

وفيما يتعلق بالتصويت في كردستان العراق، قال: "في العراق، سيكون لدينا صناديق تصويت في 6 مناطق انتخابية، بما في ذلك أربيل والسليمانية. وأعلنا للممثلين أن المواطنين يمكنهم المشاركة في التصويت عن طريق جواز السفر أو البطاقة الوطنية أو شهادة الميلاد. يمكن لأولئك الذين فقدت وثائقهم التوجه إلى الوكالات للحصول على وثائق جديدة".

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