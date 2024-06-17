باقري يؤكد على استعداد ايران لمساعدة أفغانستان في التغلب على التحديات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري، أجرى اتصالا هاتفيا مع القائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان، أمير خان متقي، مساء الأحد، تناول من خلاله التعاون الثنائي واحدث التطورات في حرب غزة وجرائم الكيان الصهيوني.



وأكد رئيس السلك الدبلوماسي الايراني على إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة أفغانستان في التغلب على التحديات والتقدم قدر الإمكان، كما شدد على استعداد إيران للتعاون مع هذه الدولة في مختلف المجالات ومواصلة مساعدة الشعب الأفغاني.



كما أشار باقري إلى استمرار جرائم النظام الصهيوني في غزة والمبادرة القانونية لجنوب أفريقيا بمقاضاة هذا النظام أمام محكمة لاهاي وإجراءات عدد من دول العالم بما فيها دول أمريكا اللاتينية بقطع العلاقات الدبلوماسية معه.



وفي هذا السياق أكد علي باقري على ضرورة العمل المشترك من قبل الدول الإسلامية في الضغط على هذا النظام لوقف جرائمه ضد الفلسطينيين، وخاصة في اطار منظمة التعاون الإسلامي.



ومن جانبه، أشار القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أيضًا إلى العلاقات الجيدة بين إيران وأفغانستان وأعرب عن أمله في أن يتوسع التعاون الثنائي بين طهران وكابول في مختلف المجالات بشكل أكبر.



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