سفير إيران لدى موسكو: محطة بوشهر تواصل عملها بحضور خبراء روس

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن السفير كاظم جلالي أوضح في تصريح له: "لقد أبرمنا عقوداً محددة مع الجانب الروسي مسبقاً، وهي عقود وُقعت قبل اندلاع الحرب بفترة طويلة، ولا صلة لها بالحرب الحالية بأي حال من الأحوال، ويجري تنفيذها الآن. الأمر ليس كما يُشاع بأن روسيا تقدم دعماً عسكرياً خاصاً في إطار هذه الحرب".

وأشار إلى أن التعاون النووي السلمي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية يستند إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تمتد لرؤية زمنية تصل إلى 20 عاماً، مؤكداً أن الاتفاقيات المتعلقة بمحطة هرمزغان النووية والمحطات ذات المقاييس الصغيرة تأتي ضمن إطار تعاون طويل الأمد.