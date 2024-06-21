المنتخب الإيراني يحافظ على مركزه الثاني آسيويا في تصنيف الفيفا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حافظت ايران على مركزها الثاني آسيويا والـ 20 عالميا برصيد 1611 نقطة.

كما حافظت الأرجنتين على صدارة التصنيف منذ كانون الاول/ديسمبر 2022 بعدما فازت بلقب كأس العالم في قطر، ولا تزال فرنسا تلاحقها في الوصافة.

وشهد التصنيف العالمي في الشهر الجاري تقدم البرازيل مركزا ليحتل المرتبة الرابعة، في حين حدث تراجع من قبل منتخبي إنجلترا وإيطاليا.

بينما شهدت منتخبات بلجيكا، البرتغال، هولندا، إسبانيا ثباتا في المراكز بالتصنيف الشهري المعلن من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتقدمت أوروغواي مركزا لتحتل التصنيف الـ14، في حين تتواجد ألمانيا في المركز الـ16، وتتقدم اليابان إلى المركز الـ17 .

تصنيف أفضل 10 منتخبات آسيوية في العالم:

1- اليابان (17 عالميا). 2- إيران (20). 3- كوريا الجنوبية (22). 4- أستراليا (23). 5- قطر (35). 6- العراق (55). 7_ السعودية (56). 8- أوزبكستان (62). 9- الأردن (68). 10- الإمارات (69).

تصنيف أفضل 10 منتخبات في العالم

1- الأرجنتين. 2- فرنسا. 3- بلجيكا. 4- البرازيل. 5- إنجلترا. 6- البرتغال. 7_هولندا. 8- إسبانيا. 9- كرواتيا. 10- إيطاليا.

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