ابو ترابي فرد: المشاركة الواسعة في الانتخابات لها دوراً حاسماً في زيادة الاقتدار الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام محمد حسن أبو ترابي فرد، خطيب صلاة الجمعة المؤقت في طهران، في خطبة الجمعة التي ألقاها هذا الأسبوع في طهران: "إن نظام سياسي صالح يمهد الطريق لتقدم المجتمع".

وأضاف: إن كلمتي "الجمهورية" و"الإسلامية" مرتبطتان بالانتخابات. إذا لم تكن هناك انتخابات في البلاد، فستكون إما دكتاتورية أو ستكون هناك فوضى وانعدام أمن. وينبغي أن يسمعها كبار المسؤولين والوسطى في البلاد. وقال إن وجود مشاركة حماسية للشعب في الانتخابات يدل على الوحدة الوطنية، وأشار كذلك إلى العلاقة التي لا تنفصم بين المشاركة الحماسية للشعب في الانتخابات والوحدة الوطنية والقوة الوطنية والنهضة العلمية والاقتصادية ونمو وتطور البلاد.

وقال حجة الإسلام أبو ترابي فرد: أولاً، آمل أن من خلال المشاركة العالية، سيتم توفير الأرضية اللازمة لزيادة الوحدة الوطنية والاقتدار. ثانياً، باختيار الشخص الأجدر، ينبغي تمهيد الطريق لتحقيق مُثُل الثورة وقيم الإسلام والنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتابع القول: مما لا شك فيه أن المشاركة السياسية الواسعة للمواطنين والجماعات والأحزاب في الانتخابات وتعيين الشخص الأكثر تأهيلاً لإدارة السلطة التنفيذية في البلاد يلعب دوراً حاسماً في زيادة الاقتدار الوطني وتعزيز الترابط بين الحكومة والأمة.

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