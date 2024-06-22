إيران تصبح سابع أفضل منتج للصلب الخام في العالم في الشهر الخامس الميلادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الاتحاد العالمي للصلب في تقريره الأخير الذي نشر قبل ساعة: أن إنتاج إيران الشهري من الصلب الخام في شهر مايو من هذا العام (1 مايو إلى 31 مايو) ارتفع بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبلغ حجم الإنتاج 3 ملايين و300 ألف طن وبهذا الكم من الإنتاج احتلت إيران مكانة المنتج السابع للصلب الخام في العالم هذا الشهر.

ويشير تقرير "الجمعية العالمية للصلب" حول الإنتاج العالمي من الفولاذ الخام في مايو 2024 والذي نشر قبل ساعة، إلى أن إيران ستحتل المرتبة السابعة لأول مرة في عام 2024 من حيث الإنتاج الشهري وأصبحت أكبر صانع للصلب في العالم وحققت هذا النجاح بإنتاج 3 ملايين و300 ألف طن وبنمو نقطة إلى نقطة بنسبة 2.1% وبزيادة 9.1% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024. مقارنة بعام 2023.

وبطبيعة الحال، تجدر الإشارة إلى أنه من حيث كمية الفولاذ الخام المنتج في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، تحتل بلادنا المرتبة التاسعة بعد ألمانيا وتركيا بإنتاج 16.200.000 طن و15.500.000 طن على التوالي المنتجين.

ونوهت "الرابطة العالمية للصلب" عن الإنتاج العالمي من الفولاذ الخام في مايو 2024: أن الإنتاج العالمي من هذا المنتج الاستراتيجي وصل إلى 165 مليون و100 ألف طن في العالم .

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