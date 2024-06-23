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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٢٨ ص

غزة ... عشرات الشهداء ومعارك ضارية جنوب القطاع ووسطه

غزة ... عشرات الشهداء ومعارك ضارية جنوب القطاع ووسطه

في اليوم الـ261 من الحرب على غزة، قالت مصادر طبية إن الغارات والقصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر السبت خلّفا 54 شهيدا وعشرات المصابين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واصلت المقاومة عملياتها في استهداف جنود الاحتلال بمختلف المواقع في قطاع غزة وأوقعت بعضهم بين قتيل وجريح، وسط اشتداد المعارك في رفح جنوبا.

وفي الضفة الغربية، قالت كتائب شهداء الأقصى-طولكرم إنها استهدفت بوابة شويكة العسكرية الإسرائيلية غرب مدينة طولكرم بوابل كثيف من الرصاص وحققت إصابات مباشرة.

وفي شمال إسرائيل تصاعدت المواجهة بين حزب الله وقوات الاحتلال حيث تبادل الجانبان القصف، وأطلق حزب الله وابلا من الصواريخ على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في حين شن الاحتلال غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان.

/انتهى/

رمز الخبر 1945707

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