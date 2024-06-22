غزة...3 مجازر جديدة للاحتلال بالقطاع والمقاومة تستهدف جنوده بمعبر رفح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الصحة في غزة -في بيان ظهر اليوم السبت- إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 101 شهيد و169 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و551 شهيدا، و85 ألفا و911 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وصباح اليوم صرحت مصادر مطلعة باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقالت المصادر المطلعة إن طفلا استشهد وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما سقط مصابان في استهداف قوات الاحتلال صيادين قرب ميناء غزة.

وأفادت المصادر بسقوط شهداء وجرحى في قصف مربع سكني بمخيم الشاطئ غرب غزة. كما سقط شهداء وجرحى آخرون في قصف بمسيرة إسرائيلية على شارع كشكو في حي الزيتون بمدينة غزة.

واستشهد أيضا شخص وسقط مصابان في قصف طائرة مسيرة لتجمع مواطنين شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في وقت انتشل جثمان شهيد من شارع جورج شرقي المدينة.

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