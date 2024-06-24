الاحتلال يُكثف قصفه وسط وجنوبي قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شنّت طائرات الاحتلال، ليل الأحد - الاثنين، غارة عنيفة على حي الزيتون شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال الرصاص في محيط دوار النابلسي، والشيخ عجلين غربي المدينة.

كما أطلقت طائرات الاحتلال النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي رفح، نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في الحي السعودي غربي المدينة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ هاني الجعفراوي، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية عيادة الدرج "البندر"، وسط مدينة غزة.

وفي بيان، قالت الوزارة إنّ الجعفراوي "مثّل، مع إخوانه المسعفين، نموذجاً صلباً من الثبات والعزيمة والتضحية وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إخلاء الجرحى والشهداء على مدار الساعة رغم القصف والتهديد الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية".

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