وزير خارجية تايلاند يزور إيران للمشاركة في اجتماع منتدى الحوار الآسيوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بانكوك، عاصمة تايلاند، على حسابها الرسمي في الفضاء الافتراضي: سافر وزير خارجية مملكة تايلاند ماريس سانجيمابونجسا إلى طهران على رئيس وفد من مسؤولي هذه الوزارة.

وحضر مراسم وداع وزير الخارجية التايلاندي ناصر الدين حيدري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تايلاند وكاظم سلطان أحمدي نائب السفارة.

وفي محادثة قصيرة بين سفير إيران ووزير خارجية تايلاند، أكد الجانبان، في إشارة إلى التاريخ الطويل والرائع للعلاقات الودية بين البلدين منذ حوالي 420 عامًا، على التخطيط لعقد فعاليات مختلفة في الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية عام 2025.

وبالإضافة إلى المشاركة في اجتماع وزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي، من المقرر أن يعقد وزير خارجية تايلاند اجتماعات مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني وكذلك وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني.

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