صفري: سيعقد منتدى حوار التعاون الاسيوي غدا وبعد غد في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وقال "مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، في مؤتمر صحفي حول موضوع انعقاد منتدى حوار التعاون الآسيوي: سنعقد قمة حوار التعاون الآسيوي غدا وبعد غد. هذا هو اللقاء التاسع عشر وتترأس الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه القمة منذ 23 أيلول/سبتمبر. وعقد اجتماعها الأول الشهيد أمير عبد اللهيان في نيويورك.

وتابع: يبلغ عدد دول "منتدى حوار التعاون الآسيوي" 35 دولة آسيوية، تضم في عضويتها كافة الدول الآسيوية القوية.

وقال صفري: سيتم عقد اجتماع يوم الأحد على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وقال: غدا وبعد غد، لدينا 41 وفدا على مستوى وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية. وقد زاد تواجد 25 وزير للخارجية ونائب وزرير ونواب وزراء الخارجية من وزن هذا الاجتماع.

وقال: سيبدأ اللقاء في اليوم الأول (غداً) الساعة التاسعة صباحاً. وسنعمل على اصدار بيان ونأمل الموافقة عليه ووضعه في صيغته النهائية في اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين.

وأضاف : ستبدأ الأنشطة الرسمية لهذه اللجان الست يوم الاثنين.

وصرح نائب وزير الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية: أنه سيتم عقد اجتماعات ثنائية غدًا ويوم الاثنين.

وقال: ستستضيف تايلاند القمة العشرين لتنمية التعاون الاقتصادي.

وأضاف: أن اجتماع منتدى حوار التعاون الآسيوي سيعقد يوم الاثنين برئاسة علي باقري.

واشار صفري: ستكون هناك فقرة تتعلق بقضية غزة في بيان هذه القمة. ونأمل أن نصل إلى هدفنا المنشود.