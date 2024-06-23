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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١:٥٣ م

باقري كني: طهران تستضيف 41 وفداً دبلوماسياً في منتدى الحوار الآسيوي

باقري كني: طهران تستضيف 41 وفداً دبلوماسياً في منتدى الحوار الآسيوي

أعلن وزير الخارجية بالوكالة علي باقري كني عن استضافة 41 وفداً دبلوماسياً في اجتماع المنتدى الآسيوي للحوار في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي باقري كني، القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: نحن فخورون باستضافة الاجتماع الوزاري لمنتدى الحوار الآسيوي غدا في طهران ورئاسة هذا الاجتماع.

وأضاف: سيشارك في هذا الاجتماع 41 وفداً من الوزراء والمنظمات الدولية.

وقال باقري أيضًا: إن هذا الحدث يوفر منصة لتعزيز التعاون بين الدول الآسيوية ويظهر الرغبة الآسيوية في التعددية والشمولية.

وتتولى الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئاسة اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منتدى الحوار الآسيوي منذ أكتوبر2023ـ.

ويعقد الاجتماع الرسمي يوم الاثنين بكلمة وزير الخارجية بالوكالة علي باقري كني.

/انتهى/

رمز الخبر 1945730

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