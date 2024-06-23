البرلمان الايراني يدرس خطة لتصنيف الجيش الكندي مؤسسة ارهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الجلسة العامة التي عُقدت اليوم (الأحد)، أعلن أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان عن استلام الهيئة خطة لمطالبة الحكومة بتصنيف الجيش والقوات المسلحة والأمنية التابعة للحكومة الكندية كإرهابيين.

وقال نائب رئيس البرلمان الايراني، حميد رضا حاجي بابائي في هذا الصدد: "إن الحكومة الكندية التي هي من أشد المؤيدين لقتلة الأطفال الصهاينة ولا تقدر حقوق الإنسان، للأسف صنفت مؤخرًا الحرس الثوري الباعث على الفخر الذي قدم مئات الشهداء في طريق مكافحة الارهاب، صنفته كمنظمة ارهابية".

وصرح نائب رئيس البرلمان: "ان نواب مجلس الشورى الاسلامي يدينون بشدة هذا الإجراء غير الحكيم للحكومة الكندية وسيصادقون على خطة تصنيف الجيش الكندي بالارهابي، حتى لن تتجرأ أي دولة على اتخاذ اجراء هكذا ضد القوات المسلحة الإيرانية الفخورة والحرس الثوري الإسلامي، الذي يعد رمزا للشعب والبحث عن الحق ورمزا للشهادة".

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