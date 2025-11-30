هيئة الاركان تدين الاجراء المعادي لايران الذي اتخذته الحكومة الاسترالية ضد الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة الإجراء المعادي لإيران الذي اتخذته الحكومة الأسترالية ضد الحرس الثوري الإسلامي في بيان لها.

وفيما يلي نص البيان:

تدين هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة الإجراء المعادي لإيران الذي اتخذته الحكومة الأسترالية ضد الحرس الثوري الإسلامي.

إن القرار غير الحكيم الذي اتخذته الحكومة الأسترالية التابعة، والذي يُعرّف بأنه يخدم الأهداف الشريرة للنظام المهيمن بقيادة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب، ويخدم استمرار القمع وجرائم الكيان الإرهابي الصهيوني، لا معنى له سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومتحيزة تحت ضغط من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

إن الإجراء المعادي لإيران الذي اتخذته الحكومة الأسترالية يُظهر عدم فهم صحيح للواقع الدولي والعالمي. إن مثل هذه الإجراءات ستعزز تصميم الشعب الإيراني البطل على تأكيد سلطته وتعزيز قدرته الدفاعية، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الدعم من قبل الشعب العزيز في البلاد والشعوب الحرة في العالم للقوات المسلحة المدافعة عن الوطن، وخاصة الحرس الثوري الإسلامي القوي والمناهض للإرهاب.