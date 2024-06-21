كنعاني: الإجراء الكندي ضد حرس الثورة يعبر عن ذروة الخدمة للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في تغريدة على منصة إكس الى الإجراء الذي اتخذته الحكومة الكندية ضد حرس الثورة، وقال: إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة الكندية ضد حرس الثورة مرفوض من وجهة نظر معايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة ولا قيمة له من حيث التأثير، لكنه يظهر بوضوح ذروة الخدمة الجيدة التي يقدمها رجال دولة هذا البلد للكيان الصهيوني".

وأكد كنعاني أنه ليس غريبا وليس بعيدا عن المتوقع من عملاء وحلفاء الكيان الصهيوني أنه في ذروة الإبادة الجماعية للفلسطينيين وقتل النساء والأطفال الفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني المجرم في غزة، فانهم يقومون بتصنيف أكبر قوة لمكافحة الإرهاب في العالم على انها قوة إرهابية.

وختم كنعاني انه وبطبيعة الحال، سوف يتذكر التاريخ والضمائر الإنسانية المستيقظة هؤلاء المدعين الكاذبين لحقوق الإنسان والشركاء الحقيقيين في الجرائم ضد الإنسانية الى جانب المجرمين والإرهابيين الصهاينة، ومما لا شك فيه أن حرس الثورة سيبقى أكثر قوة وفخرا من ذي قبل وشوكة في عيون أعداء إيران والإسلام.

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