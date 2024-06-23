أوجي: صادرات ايران النفطية تضاعفت ثلاث مرات

أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أنّ بلاده حققت تقدماً كبيراً في تطوير قطاعها النفطي، ولا سيما في السنوات الثلاث الماضية، وذلك على الرغم من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

وأعلن أوجي، مؤتمر صحافي مشترك،مع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أنّ طهران تصدر حالياً النفط الخام إلى 15 دولة حول العالم، مضيفاً أنّها وقعّت عقود بقيمة 23 مليار دولار، في السنوات الثلاث الماضية"

وأوضح أنّ عدد العقود الموقعة وصل إلى ضعف عددها في العقد الأول من القرن الـ21 الماضي، لافتاً إلى أنّ "صادراتنا النفطية تضاعفت ثلاث مرات مقارنة ببداية إدارة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، كما زاد تحويل الإيرادات من الصادرات النفطية إلى البلاد".

وذكر أوجي بشأن تطبيق الخصومات على بيع النفط لدول أخرى، أنه "خلال السنوات الثلاث الماضية، كان مبلغ الخصم أقل بكثير من تلك المطبقة في الفترة من 2013 إلى 2021".

وشدّد وزير النفط الإيراني أنّ طهران قريبة من استعادة الوضع قبل فرض العقوبات الأميركية، مؤكداً ألا مشكلة في تلقي الأموال.

كذلك، أشار أوجي إلى أنّ إيران وجدت طرقاً للالتفاف على العقوبات الأميركية ومواصلة صادراتها النفطية.