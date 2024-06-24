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٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:١٤ ص

زوارق الجيش اليمني المسيرة تثير رعب كيان الاحتلال

زوارق الجيش اليمني المسيرة تثير رعب كيان الاحتلال

أثارت الزوارق الحربية المسيرة في سلاح القوات البحرية اليمنية، قلقاً ورعباً كبيراً في أوساط الصهاينة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه يعكس تسليط وسائل الإعلام العبرية، الضوء حول الزوارق المسيّرة لقوات صنعاء، حجم المخاوف الكبيرة لدى كيان الاحتلال، لاسيما بعد فشل التحالف الأمريكي البريطاني الأوروبي في فك الحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية، رداً على جرائم الإبادة البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الـ7 من أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن تحدي الزوارق المسيّرة اليمنية يتزايد، مشيرةً إلى أن قوات صنعاء أصبحوا خبراء في إظهار هذا التهديد، بهد أن أغرقوا مؤخراً سفينة "توتور".

هذا وقد أثبتت الزوارق المسيرة في سلاح البحرية اليمنية فعاليتها بقوة خلال العمليات العسكرية المساندة لغزة في البحر الأحمر وخليج عدن، وسط فشل أمريكي بريطاني ذريع بالتصدي لها.

/انتهى/

رمز الخبر 1945758

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