باقري يستقبل الممثل الخاص لسلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني أكد خلال هذا اللقاء عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة نهج الرئيس ووزير الخارجية الشهيدين في متابعة سياسة الجوار وتطوير وتعميق العلاقات بشكل شامل مع دول الجوار وخاصة سلطنة عمان.

وفي هذا اللقاء، شكر الممثل الخاص لحكومة سلطنة عمان، الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استضافتها اجتماع طهران للحوار الآسيوي، وأعرب عن تعازي ومواساة حكومة وشعب بلاده باستشهاد الرئيس ووزير الخارجية، وتحدث باعتزاز عن لقاءاته معهم.

كما أعرب عن أمله في إجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح، وأكد أن إيران حكومة وشعبا ستواصل تطورها وازدهارها وتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والصديقة من خلال التغلب على الوضع الحرج الحالي.

كما جرى خلال هذا اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

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