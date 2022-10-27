وزارة خارجية البحرين تدين بشدة الهجوم الإرهابي بمدینة شیراز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعربت وزارة الخارجيةالبحرینیة عن تعازي ومواساة البحرين وتعاطفها مع أهالي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الاعتداء الشنيع، مؤكدة موقفها الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب.

واعتبرت أن هذا الهجوم الإرهابي الآثم يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية. وهاجم ارهابي مسلح مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.

وأفاد نائب محافظ فارس للشؤون السياسية، بأن عدد شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز بلغ 15 شهيدا وعدد الجرحى 27 شخصا.

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