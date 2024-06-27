المقاومة تنفذ عمليات مركّزة ضد الاحتلال في رفح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في آخر عملياتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهدافها تموضعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة رفح برشقة صاروخية من نوع "107" وبقذائف الهاون.

كما تمكّن مجاهدو كتائب شهداء الأقصى من استهداف تحشّدات لآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور القتال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبالتزامن، نشرت الكتائب مشاهد من استهداف قوة راجلة وغرف القيادة والسيطرة للاحتلال المتمركزة في محور " نتساريم" برشقة صاروخية من نوع "107 "، وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

بدورها، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم - الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهدافها جنود الاحتلال وآلياته في محيط دوار النجمة وسط مدينة رفح بقذائف الهاون.

في غضون ذلك، عرضت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف مجاهديها لجنود الاحتلال في محيط معبر رفح البري وتموضعات لآلياته قرب الحدود الفلسطينية المصرية جنوبي رفح.

كذلك، عرضت كتائب المجاهدين - الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مشاهد لاستهدافها في وقت سابق موقع كتيبة "أميتاي" التابع للاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح برشقة صاروخية.

واول أمس، أكدت سرايا القدس أنّها استهدفت مقراً لقيادة قوات الاحتلال في موقع أبو عريبان في "نتساريم" بقذائف "الهاون".

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، دكّت سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسّام - الجناح العسكري لحركة حماس، جنود الاحتلال وآلياته في مخيم يبنا في رفح بقذائف "الهاون".

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