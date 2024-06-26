عقد الاجتماع السابع للجنة السياسية والقنصلية حول الأربعين الحسيني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم عقد الاجتماع السابع للجنة السياسية القنصلية حول أربعينية امام الحسين عليه السلام من أجل مراجعة أحدث الإجراءات وتقييم المرافق الفنية والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات لزوار الامام الحسين عليه السلام.

ووصف بيكدلي، نائب القنصل في وزارة الخارجية ورئيس اللجنة السياسية والقنصلية في مقر أربعين الحسيني، تسهيل حركة الزوار على الحدود بأنه من أهم واجبات المقر. وتم التأكيد على ضرورة احترام قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك جمهورية العراق، باعتبارها الدولة المضيفة لمراسم الأربعين، وضرورة توفير المعدات اللازمة في النقاط الحدودية والنقاط القنصلية.

وفي هذا الاجتماع، قدمت مجموعات العمل المختلفة تقاريرها بشأن آخر متابعة لإقامة مراسم الأربعين الحسيني بأكبر قدر ممكن وتقديم الخدمات القنصلية.

وفي وقت سابق، انعقد الاجتماع السادس للجنة القنصلية السياسية لأربعين الحسيني في وزارة الخارجية يوم 9 يونيو، من أجل تقييم أحدث الإجراءات وتسريع التقدم في الخطط المخططة لخدمة زوار الأربعين.

وأدرج نائب القنصل بوزارة الخارجية والشخص المسؤول عن اللجنة السياسية القنصلية للأربعين، في الاجتماع السابق، نتائج المحادثات بين الوفدين الإيراني والعراقي حول الأربعينية هذا العام.

كما قدمت فرق العمل المختلفة تقاريرها حول آخر الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بإقامة مراسم الأربعين الحسيني الرائعة وتقديم الخدمات القنصلية.

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