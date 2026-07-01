تفاصيل جديدة عن مشاركة الضيوف الأجانب في مراسم تشييع قائد الأمة الشهيد (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الوزير مؤمني استعرض اليوم الاربعاء آخر الإجراءات والتنسيقات التي تمت لإقامة المراسم المقبلة، وأعلن عن الاستعداد الكامل للأجهزة التنفيذية والأمنية والإغاثية والخدمية، قائلاً: «تم إجراء آخر التنسيقات والإشراف والتخطيط اللازم، وتم بحث مختلف المواضيع في المجالات الأمنية والسلامة والنقل والدولية والخدمات العامة.»

وأشار إلى الإجراءات المتخذة في المجال الأمني، مضيفاً: «يوم السبت، خُصص اجتماع مجلس الأمن القومي بشكل كامل لهذا الموضوع، وتم إصدار التوجيهات اللازمة.»

وتحدث وزير الداخلية عن تدابير اتخذت للحفاظ على سلامة وصحة المشاركين، قائلاً: «أعلنت الأجهزة المختلفة جاهزيتها، ومن بين التجهيزات، تم تخطيط لنشر فرق الهلال الأحمر والإسعاف المتنقلة في نقاط مختلفة حسب الحاجة، لتقديم الخدمات الإغاثية والعلاجية اللازمة عند الاقتضاء.»

كما أشار مؤمني إلى التخطيط في مجال النقل، قائلاً: «تمت دراسة الخطط المرورية وخطوط النقل بشكل كامل وتم الانتهاء منها.»

وتابع مشيراً إلى المشاركة الواسعة للضيوف الأجانب في هذه المراسم، موضحاً: «وبشكل يفوق التوقعات، سيحضر رؤساء جمهوريات ورؤساء مجالس ووزراء من مختلف الدول هذه المراسم. كما سيُغطي هذا الحدث 800 صحفي أجنبي، وهو أمر فريد من نوعه في هذا الصدد.»

وأضاف وزير الداخلية: «كما سيشارك في هذه المراسم شخصيات وعلماء وكبار رجال الدين والثقافة من العالم.»

وعن الإجراءات المتخذة في مجال الخدمات العامة، قال الوزير مؤمني: «في قطاع البنى التحتية والخدمات العامة، تم اعداد التجهيزات اللازمة. الحكومة في هذا المجال تتحمل مسؤولية الدعم والتيسير فقط، والجزء الأكبر من تنفيذ البرامج يقع على عاتق الشعب.»

واختتم بالقول: «تم تجهيز مواكب عديدة لتقديم الخدمات، وجميعها ستقام وتُدار بمشاركة وهمة الشعب.»