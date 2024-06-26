العميد شريف: حرس الثورة يدعو الى اقصى قدر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد رمضان شريف المتحدث باسم العلاقات العامة في حرس الثورة، في محادثة، إلى أهمية وحساسية الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في ظل الظروف التي أحدثتها التطورات الإقليمية والعالمية والأزمة الحالية.

وأضاف: إن التوضيح والتعبير عن المقاييس والمعايير التي وردت في تصريحات سماحة القائد يوم امس وعيد الغدير يمكن أن يمهد الطريق لتحقيق حدث تاريخي عظيم.

ووصف العميد شريف جهود حرس الثورة للمساعدة في تحقيق أقصى قدر من مشاركة الشعب في الانتخابات كعمل يهدف إلى حماية الثورة وإنجازاتها.

واعتبر المتحدث باسم حرس الثورة أن رسم الظروف والبيئة الداخلية الإقليمية والدولية والعوامل المؤثرة على الانتخابات من ضرورات ما قبل الانتخابات.

وأشار مسؤول العلاقات العامة في حرس الثورة: في الانتخابات الرئاسية، أي شخص يثق به ويصوت له الشعب، سوف يحظى بدعم ومرافقة . وعلى هذا الأساس، فإننا نعتبر أن مهمتنا الدائمة والتي لا مفر منها هي مساعدة قدرات وإمكانيات حرس الثورة لمساعدة الحكومات على تحقيق الأهداف العظيمة للثورة الإسلامية وأمة إيران الفخورة.

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