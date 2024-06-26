الانتخابات الرئاسية الإيرانية ستجري في 21 ولاية أمريكية يوم الجمعة المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن، في إشارة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 21 ولاية أمريكية، أنه في هذه الولايات الـ 21، سيتم فتح إجمالي 29 مركزًا للتصويت.

وأضاف: ولايات أريزونا، كاليفورنيا، واشنطن العاصمة (عاصمة أمريكا)، فلوريدا، جورجيا، إلينوي، ميريلاند، ميشيغان، مينيسوتا، ميسوري، نبراسكا، نيوجيرسي، نيويورك، نورث كارولينا، أوهايو، أوكلاهوما، أوريغون، تكساس وفيرجينيا وولاية واشنطن وويسكونسن هي 21 ولاية يتم فيها تجهيز مراكز الاقتراع وتستضيف المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في أمريكا.

وقال رئيس مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن أيضًا: سيتم إجراء التصويت في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي في جميع هذه الولايات، وسيتم تمديد التصويت إذا لزم الأمر.

وطلب من المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في أمريكا وكندا الاطلاع على آخر إعلان للانتخابات والمعلومات المتعلقة بأماكن الانتخابات ومتابعتها مباشرة من الموقع الإلكتروني لمكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن على العنوان WWW. DAFTAR.ORG.

وقال مهرابادي: بذل زملاؤنا في واشنطن العاصمة ونيويورك جهدا مضاعفا لإجراء الانتخابات في أمريكا وكندا عبر البريد والنظام الإلكتروني على شكل خطة مقترحة، ولكن بسبب الفجوة القانونية وقصر الوقت اللازم لإجراء الانتخابات عملية التعديل وفقا للقانون ذي الصلة، للأسف لم يكن ذلك ممكنا.

وأضاف رئيس مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن أيضًا: أن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاولت إجراء الانتخابات في كندا من خلال السفارة السويسرية في كندا باعتبارها حامية لمصالح إيران، لكن للأسف لم يصل هذا الجهد إلى نتيجة إيجابية.

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