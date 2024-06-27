عدوان صهيوني يستهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكدت وزارة الدفاع السورية بانه شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه نقاط في المنطقة الجنوبية للعاصمة.

واعلنت عن استشهاد شخصين واصابة آخر بجروح في عدوان صهيوني استهدف عدداً من النقاط الأمنية في ريف دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري في إفادة صحافية: "حوالي الساعة 23:40 يوم الـ26 من يونيو شنت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري مستهدفا عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية".

وأشار ذات المصدر إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

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