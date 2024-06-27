  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٢٦ ص

عدوان صهيوني يستهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق

عدوان صهيوني يستهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق

أفادت مصادر سورية بأن عدوانا إسرائيليا استهدف ليل الأربعاء منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكدت وزارة الدفاع السورية بانه شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه نقاط في المنطقة الجنوبية للعاصمة.

واعلنت عن استشهاد شخصين واصابة آخر بجروح في عدوان صهيوني استهدف عدداً من النقاط الأمنية في ريف دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري في إفادة صحافية: "حوالي الساعة 23:40 يوم الـ26 من يونيو شنت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري مستهدفا عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية".

وأشار ذات المصدر إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

/انتهى/

رمز الخبر 1945867

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات