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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٤١ ص

كوريا الشمالية تختبر صاروخا حربيا متعدد الرؤوس

كوريا الشمالية تختبر صاروخا حربيا متعدد الرؤوس

أعلنت كوريا الشمالية -اليوم الخميس- أنها اختبرت إطلاق صاروخ متعدد الرؤوس الحربية، مؤكدة نجاح التجربة في كافة مراحلها من فصل الرؤوس والتحكم بها، وتوجيهها وإصابتها أهدافها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الجيش "أجرى أمس بنجاح اختبار الفصل والتحكم في توجيه الرؤوس الحربية المتنقلة الفردية، وتم بنجاح توجيه الرؤوس الحربية المتنقّلة المنفصلة إلى الأهداف الإحداثية الثلاثة".

وأوضحت الوكالة أن "الاختبار يهدف إلى تأمين القدرة على إطلاق رؤوس حربية متعدّدة بصاروخ باليستي واحد".

ويأتي هذا الإعلان غداة تأكيد الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت أمس "ما يبدو أنه صاروخ فرط صوتي لكن التجربة فشلت إذ إن الصاروخ انفجر في الجو".

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان "إن الصاروخ الكوري الشمالي أُطلق من منطقة تقع في بيونغ يانغ أو محيطها قرابة الساعة الخامسة والنصف من صباح أمس بالتوقيت المحلي" مضيفة أن وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية "تجري تحليلا مفصّلا لعملية إطلاقه".

ورجح مسؤول بهيئة الأركان المشتركة في سول أن الاختبار فشل بعد رحلة امتدت لنحو 250 كيلومترا. وقال إن الدخان انبعث من الصاروخ بكمية أكبر من المعتاد مما يزيد من احتمال حدوث مشكلات خلال عملية الاحتراق، لافتا إلى أن الصاروخ يعمل على الأرجح بالوقود الصلب.

/انتهى/

رمز الخبر 1945868

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