كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخ باليستي تكتيكي جديد قادر على حمل رأس حربي عملاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ أطلقت بنجاح صاروخا من طراز "هواسونغ 11Da-4.5" قادرا على حمل رأس حربي عملاق من فئة 4.5 طن أمس الاثنين.

وقالت: "اختبار الإطلاق التجريبي بصاروخ مزود بنموذج رأس حربي ثقيل للمحاكاة، للتحقق من استقرار الطيران ودقة الإصابة في المدى الأقصى البالغ 500 كيلومتر والمدى الأدنى البالغ 90 كيلومترا"

وأضافت أن البلاد ستجري اختبارا آخر للصاروخ في يوليو "للتحقق من خصائص التحليق ودقة الإصابة وقوة الانفجار للرأس الحربي العملاق على مدى متوسط يبلغ 250 كيلومترا".

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أمس الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في اتجاه الشمال الشرقي من منطقة غربية. وذكرت أن أحدهما حلق لمسافة حوالي 600 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر الشرقي، لكن الآخر حلق لحوالي 120 كيلومترا فقط قبل أن يختفي أثره من الرادار.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الصاروخ الثاني يبدو أنه تحرك بصورة غير طبيعية خلال المرحلة الأولى من تحليقه، وذكرت أنه إذا كان انفجر في الجو فقد يكون حطامه قد سقط في البر.

وتعد الرؤوس الحربية العملاقة من بين الأسلحة ذات التقنية العالية التي تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بتطويرها في مؤتمر للحزب في عام 2021، إلى جانب تطوير قمر اصطناعي للتجسس وصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب.

المصدر: "يونهاب"

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