قائد الثوره الاسلاميه يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسيه +فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادلي سماحة قائد الثوره الاسلاميه آيه الله العظمي السيد علي الخامنئي صباح اليوم الجمعه بصوته في صندوق الاقتراع لانتخابات رئاسه الجمهوريه من خلال حضوره في مركز الاقتراع المتنقل رقم 110 في حسينية الإمام الخميني (رض).

أكثر من 200 مراسل من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بما في ذلك مراسلون من أمريكا والصين وروسيا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وأفغانستان والنمسا وتركيا والكويت وهولندا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والعراق واليمن واليابان وفرنسا والفلبين ولبنان وقطر وعمان وأستراليا والسويد والدنمارك والهند وكوريا الجنوبية و... قاموا بتغطية هذا البرنامج.

تم بث هذا البرنامج مباشرة على شبكات الإذاعة والتلفزيون للجمهورية الإسلامية الإيرانية وموقع KHAMENEI.IR وصفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي.

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