السعودية توافق على إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في اراضیها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السعودية وافقت على إجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية في اراضيها ليتمكن الحجاج الإيرانييون من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وحسب هذا التقرير، فقد تم وضع صناديق اقتراع في بعض الفنادق التي يقيمون فيها الحجاج الايرانييون في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعملية الاقتراع جارية حاليا

وتم الإعلان عن موعد بدء التصويت للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في الفنادق التي يقيم فيها الحجاج الإيرانيون في الساعة 13 بالتوقيت المحلي، ويمكن للحجاج التصويت من خلال تقديم جوازات سفرهم.

وكان القنصل العام الإيراني في جدة قد أبلغ في وقت سابق أن الإيرانيين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية يمكنهم أيضًا المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال زيارة السفارة والقنصلية الإيرانية في جدة والرياض.

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