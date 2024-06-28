محمودي: الحجاج الإيرانيون بإمكانهم التصويت للانتخابات الرئاسية في الرياض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "علیرضا محمودي" صباح اليوم الجمعة في تصريح للصحفيين : ان الانتخابات جارية ولم ينته بعد أي مركز اقتراع من جمع الأصوات؛ على ان يتم إرسال الإحصائيات المتعلقة بتصويت مواطني الخارج، إلى لجنة الانتخابات بوزارة الخارجية في نهاية الوقت المحدد.

واضاف هذا المسؤول : سيجري التصويت في الرياض كما أُعلن وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية بهذا الخصوص لاحقاً.

والجدير ذكره ان البعثات الايرانية وبما يشمل السفارات والقنصليات العالمة للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الدول المختلفة، شرعت في المهام الموكلة اليها من اجل تنفيذ عملية الاقتراع واستقبال الناخبين الايرانيين للادلاء باصواتهم.

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