محافظ طهران: نشهد في هذه الاثناء الموجة الثانية من مشاركة اهالي طهران في الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي رضا فخري للصحفيين مساء الجمعة: "نشهد حاليا الموجة الثانية من حضور الناس إلى مراكز الاقتراع في محافظة طهران، ولهذا السبب تم تمديد ساعات الاقتراع حتى الساعة العاشرة مساء".

وأضاف: "واجهنا طقساً حاراً خلال اليوم، لكننا شهدنا إقبالاً حماسياً على مراكز الاقتراع".

وذكر محافظ طهران أن شيوخنا يتقدمون بهذا الحضور وهذا درس عظيم لمجتمعنا، مضيفًا: "حتى الآن، كان عمر 492 شخصًا الذين صوتوا في محافظة طهران أكبر من 95 عامًا، وحتى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و85 عاما، أكثر من 14 ألف شخص".

ودعا فخري أهالي محافظة طهران إلى تجديد العهد مع مُثُل الثورة بحضورهم الحماسي الى صناديق الاقتراع.

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