المتحدث باسم مقر الانتخابات: فرز الأصوات سيبدأ بعد الساعة 24

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محسن اسلامي للصحافيين في مقر الانتخابات بالبلاد: "بناء على طلب مقر انتخابات المحافظات تمديد فترة التصويت وموافقة وزير الداخلية، تم تمديد فترة التصويت حتى الساعة 24:00."

وتابع: "بعد الساعة 24.00 سيتم فتح إغلاق الصناديق والبدء في فرز الأصوات. ويتم فرز الأصوات بحضور ممثلي المرشحين ودون تدخلهم"، مبينا: "بعد ذلك سيسمح فقط لمن هم داخل الطوابير في المراكز بمواصلة الاقتراع".

وأشار المتحدث باسم مقر الانتخابات في البلاد إلى وجود أكثر من 4000 فرع في طهران، حيث ان عملية فرض الاصوت ستستغرق وقتا، وعندما تم تجميع إحصائيات 25000 فرع ووضعها في صيغتها النهائية، فيمكننا الإعلان عن الإحصائيات الأولية.

وقال: "يجب أن يحصل المرشح الفائز على الأغلبية المطلقة، أي نصف مجموع الأصوات، بالاضافة الى صوت واحد، سواء كانت صحيحة أو باطلة".

وقال إسلامي: "إذا لم يحصل المرشح على النصف زائد واحد، تنتقل الانتخابات إلى المرحلة الثانية".

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