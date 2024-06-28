  1. إيران
  2. السياسة
٢٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٣١ م

مجلس صيانة الدستور يدعو تجنب التكهن بنتائج الانتخابات

مجلس صيانة الدستور يدعو تجنب التكهن بنتائج الانتخابات

أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف ان عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لاتزال جارية وندعو الجميع بعدم التكهن بنتائج الانتخابات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: "التكهنات حول نتائج الانتخابات الرئاسية ليست دقيقة، بينما عملية التصويت لا تزال مستمرة ولم نبدأ فرز الأصوات"، مؤكدا أن الأخبار المتداولة في الفضاء الإلكتروني حول إعلان النتائج غير صحيحة.

وتابع هادي طحان نظيف: "عند انتهاء فترة التصويت سنبدأ رسميا فرز الأصوات وسيتم الإعلان عنه حسب إجراءات وزارة الداخلية".

وقال: "ندعو وسائل الإعلام وأنصار المرشحين للانتخابات عدم الابداء بمواقف عاطفية و وترك العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي".

/انتهى/

رمز الخبر 1945929

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات