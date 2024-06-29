الإعلان الرسمي السابع لوزارة الداخلية عن إحصائيات الفروع التي تم حصرها وتجميعها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر محسن إسلامي، المتحدث باسم مقر الانتخابات في البلاد، في الاعلان السابع للنتائج الأولية لفترة الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة: الإحصائيات الرسمية السابعة لمقر الانتخابات في البلاد فيما يتعلق بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة. وجاءت الانتخابات الرابعة عشرة على النحو التالي:

إجمالي عدد الفروع في الدولة هو 11425. يبلغ عدد المقاطعات في الدولة بأكملها 408 وعدد المقاطعات التي تم إحصاؤها 408.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات التي تم إجراؤها 140 مليوناً و70 ألفاً و642 صوتاً صحيحاً وباطلاً.

وجاء عدد الأصوات التي تم أخذها على النحو التالي:

مسعود بزشكيان: 5955781

سعيد جليلي: 5560321

محمد باقر قاليباف: 1891385

مصطفى بور محمدي: 111967

ولا تزال عملية الإبلاغ عن الأصوات وتجميعها مستمرة.

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