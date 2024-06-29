اسلامي: يجب أن يحصل المرشح الفائز على النصف زائد واحد من إجمالي عدد الأصوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محسن إسلامي، المتحدث باسم مقر الانتخابات في البلاد: إن المرشح الذي يمكنه الحصول على النصف زائد واحد من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة هو الفائز في الانتخابات، وإلا فإن الشخصين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات يتنافسون مع بعضهم البعض.

وسبق أن أعلن أنه في حال تمديد الانتخابات إلى المرحلة الثانية، فستجرى هذه الانتخابات يوم الجمعة (5يوليو).

وفور إعلان نتائج الجولة الأولى وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور، سيبدأ الإعلان عن المرحلة الثانية وينتهي قبل 24 ساعة من بدء الانتخابات.

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