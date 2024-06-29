  1. إيران
  2. المجتمع
٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٩:٥٠ ص

اسلامي: يجب أن يحصل المرشح الفائز على النصف زائد واحد من إجمالي عدد الأصوات

اسلامي: يجب أن يحصل المرشح الفائز على النصف زائد واحد من إجمالي عدد الأصوات

قال المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات في البلاد محمد اسلامي: إن المرشح الذي يمكنه الفوز بنصف زائد واحد من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة هو الفائز في الانتخابات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محسن إسلامي، المتحدث باسم مقر الانتخابات في البلاد: إن المرشح الذي يمكنه الحصول على النصف زائد واحد من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة هو الفائز في الانتخابات، وإلا فإن الشخصين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات يتنافسون مع بعضهم البعض.

وسبق أن أعلن أنه في حال تمديد الانتخابات إلى المرحلة الثانية، فستجرى هذه الانتخابات يوم الجمعة (5يوليو).

وفور إعلان نتائج الجولة الأولى وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور، سيبدأ الإعلان عن المرحلة الثانية وينتهي قبل 24 ساعة من بدء الانتخابات.

/انتهى/

رمز الخبر 1945936

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات