باقري: جهوزية جبهة المقاومة امام الكيان الصهيوني أكثر من أى وقت مضى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي باقري عبر حسابه على موقع X: "تحدثت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وألمانيا وقبرص وروسيا والأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية والشؤون الأمنية".

وتابع: "أكدت في هذه المحادثات على ضرورة التحرك الفعال والفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف جرائم کیان الاحتلال في فلسطين وأعربت عن مخاوفي بشأن التطورات في المنطقة وتزايد التوتر".

وأضاف القائم بأعمال وزير الخارجية: "الجمهورية الإسلامية ترى أن الآثار الكارثية للتوسع المحتمل للتوتر والصراع في المنطقة هي ناجمة عن السلوك غير المسؤول للولايات المتحدة والداعمين الغربيين للصهاينة".

وقال باقري: "إن جهوزية دول المنطقة وجبهة المقاومة للتعامل مع عدوان النظام الصهيوني أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى، والمسؤولية الحاسمة الأخرى تقع مباشرة على عاتق الداعمين الغربيين للنظام".

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