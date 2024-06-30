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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٣٦ ص

غزة...الاحتلال يقر بصعوبة تفكيك حماس ويوسع حملاته الليلية بالضفة

غزة...الاحتلال يقر بصعوبة تفكيك حماس ويوسع حملاته الليلية بالضفة

في اليوم الـ268 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اعترف قائد اللواء 12 في جيش الاحتلال بأن مهمة القضاء على حماس ليست سهلة، وأن تفكيكيها برفح سيستغرق عامين على الأقل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد اللواء 12 في جيش الاحتلال عن قدرة المقاومة على إطلاق الصواريخ وتهديد المستوطنات، قال إن من يعتقد أن صفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل فهو يذر الرماد في العيون.

وسياسيا، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن واشنطن تحاول سد الفجوات بين موقف حماس وإسرائيل لإنعاش مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وفي الضفة الغربية المحتلة، واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها الليلية واستهدفت أساسا بلدات في نابلس، كما أطلقت قنابل الغاز على المنازل.

/انتهى/

رمز الخبر 1945973

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