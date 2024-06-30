إقامة مراسم اربعينية استشهاد آية الله رئيسي في مدينة كويتا الباكستانية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وحضر المراسم التي اقيمت مساء السبت في دار الثقافة التابعة للقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة كويتا عاصمة اقليم بلوشستان الباكستانية ، شخصيات سياسية ودينية وثقافية بارزة.

وشارك في المراسم القنصل العام الإيراني في كويتا حسن درويش وند، سيد أبو الحسن ميري الملحق الثقافي ورئيس دار الثقافة الإيراني، نواب زاده حاجي لشكري رئيساني العضو السابق في مجلس الشيوخ الباكستاني، العلامة سيد هاشم موسوي إمام الجمعة في كويتا، وغلام نبي مري رئيس الحزب الوطني في بلوشستان.

وأعربت الشخصيات الباكستانية عن تعازيهم لشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفقد آية الله سيد إبراهيم رئيسي ومرافقيه، حيث وصفوا استشهاد الرئيس الإيراني الراحل بخسارة كبيرة لكل من الدول المجاورة والامة الإسلامية..

وأكد المتحدثون أن الخدمات القيمة التي قدمها الشهيد رئيسي والشهيد أمير عبد اللهيان من أجل ترسيخ الوحدة الإسلامية وتعزيز الصداقة بين إيران وباكستان وتعزيز روح الأخوة مع دول المنطقة ستبقى خالدة إلى الأبد.

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