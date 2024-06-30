"أهم من المناظرات".. ترامب يطالب الأمريكيين بضرورة التفكير بشيء يخص بايدن

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وكتب ترامب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي Truth: "ما ينبغي على الناخبين الأمريكيين التفكير به هو ليس ما إذا كان بايدن قادرا على الصمود في مناظرة مدتها 90 دقيقة، بل التفكير فيما إذا كانت أمريكا قادرة على النجاة لأربع سنوات أخرى من هذا جو المحتال".

وأضاف مرشح الرئاسة الأمريكية والمنافس لبايدن: "في السابق، لم نكن أبدا قريبين من الحرب العالمية الثالثة كما نحن الآن، وإن حدثت، فستكون حربا لا مثيل لها بين الحروب!".

وفي وقت سابق، وجه وزراء بريطانيون الدعوة للديمقراطيين الأمريكيين بضرورة "الإسراع في استبدال" بايدن بعد مناظرته الرئاسية التي أجمعت جميع وسائل الإعلام الأمريكية والأجنبية بأنها كانت "كارثية".

/انتهى/