وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اهم مواقف الاصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي في بضعة أسطر كما يلي:

الاصلاحي مسعود بزشكيان:

- جئت إلى الساحة من أجل إيران.

- جئت لأقف مع الشعب، لأهز طاولة المستفيدين من العقوبات وأصحاب الأفكار الخيالية، وأضع حداً للأكاذيب القبيحة.

أولئك الذين هم جزء من المشكلة لا يمكنهم إنقاذنا.

المحافظ سعيد جليلي:

- لدي برنامج موثق لتحسين معيشة الناس.

- يجب أن يكون السوق مستقراً حتى يتمكن المسوقون من التنبؤ بالاقتصاد.

أي حكومة تختارها يجب أن تبدأ عملها يوم السبت. يجب أن يكون لدينا خطة مقدما. ليس لدينا الوقت لنرى ما يفكر فيه الخبراء وماذا يقولون بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

- هؤلاء يجعلون أمتنا تخاف من الحرب؛ دولة تقف قوية وحققت السلام في المنطقة.

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