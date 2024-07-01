وزارة الخارجية تعلن استعدادها لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب علي رضا بيكدلي، نائب وزير الخارجية القنصلي، في هذا الاجتماع، عن تقديره للمواطنين الإيرانيين في الخارج وكذلك ممثلي جمهورية إيران الإسلامية لإجراء الانتخابات بنجاح وحماية الناخبين .

كما قال علي رضا محمودي، المسؤول عن إجراء الانتخابات في الخارج، في هذا الاجتماع أثناء تقديم تقرير حول إجراء الانتخابات في الخارج: إن منظمي الانتخابات في الخارج في المكاتب التمثيلية لجمهورية إيران الإسلامية يهتمون ويحرصون على سلامة هذا الأمر المهم.

وأكد: تم نشر بعض الأخبار في الفضاء الإلكتروني بخصوص إحصائيات الناخبين في الخارج، وهي غير صحيحة على الإطلاق.

وبحسب رئيس مقر الانتخابات بوزارة الخارجية، فإن الإحصائيات المتعلقة بالناخبين لم ترسل إلا إلى وزارة الداخلية، وأي قرار بنشرها هو من اختصاص المقر الانتخابي بالدولة.

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