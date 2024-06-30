بزشكيان: نزلت الميدان من اجل ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مسعود بيشيكيان، المرشح للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي إكس: "لقد نزلت الميدان من أجل إيران". الان حان دوركم؛ تعالوا لنجدة إيران... قطارنا في إيران يحتاج إلى اشخاص متفانين مثلكم. ادعوا بعضعكم داخل القطار، لنجعل صوتنا مسموعا. إن الأسباب والإشارات كثيرة لخطورة التعامل مع التحديات الخطيرة، وإذا لم نتحد فإن مستقبل إيران في خطر.

وأضاف: هناك فرصة ضئيلة للتحدث من شخص لآخر، ومن منزل إلى منزل، ومن سوق لسوق مع الأصدقاء والعائلة والمواطنين. أولئك الذين هم جزء من المشكلة لا يمكنهم إنقاذنا. المستقبل بين ايديكم."