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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٣٢ م

العميد رحيم زاده: المشاركة في الانتخابات هي أحد مكونات قوة البلاد

العميد رحيم زاده: المشاركة في الانتخابات هي أحد مكونات قوة البلاد

قال قائد قاعدة الدفاع الجوي المشتركة لمقر خاتم الأنبياء (ع): "المشاركة في الانتخابات واجب على الجميع" وقال: "المشاركة في الانتخابات هي أحد مكونات قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية" .

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد قادر رحيم زاده، قائد مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام) للدفاع الجوي المشترك في البلاد، في تجمع النواب والمسؤولين في هذه القاعدة، أنه من واجبنا جميعا المشاركة في الانتخابات وذكر: المشاركة في الانتخابات هي أحد مكونات الاقتدار ومصدر اقتدار النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال العميد رحيم زاده بخصوص اختيار الشخص المناسب في الانتخابات المقبلة: وضع البلاد يتطلب أن ينظر في الشخص الذي يسعى إلى حل مشاكل البلاد بجهوده الدؤوبة.

وأكد قائد قاعدة الدفاع الجوي المشتركة لمقر خاتم الأنبياء (ع) أن واجب القوات المسلحة في مثل هذه الحالة هو الحفاظ على الجهوزية واليقظة الكاملة ضد التهديدات.

/انتهى/

رمز الخبر 1946029

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