جليلي: سوف ابدأ العمل بجدية من اليوم الأول إذا فزت بالانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سعيد جليلي في لقاء مشترك مع أعضاء البرلمان: "أنا سعيد للغاية بمرافقة قوى الثورة نحو هدفنا المقدس. اليوم، نحن في مرحلة مهمة للغاية وغير مسبوقة في التاريخ". نحن في مرحلة مهمة جدًا في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع التكنولوجيا.

وفي اشارة أن لدينا اليوم فرصة عالمية لخلق قفزة إيرانية، تابع: لا يمكن القول إنه من أجل حل المشاكل يجب أن يأتي خبير ويقضي وقتًا ويحل المشكلة مع مرور الوقت، لدينا الفرص وليس لدينا الكثير من الوقت.

وقال جليلي: في السنوات الأخيرة وصلنا إلى نتائج بحضور الخبراء، وإن شاء الله إذا فزنا في الانتخابات سنبدأ عملنا بجدية من يوم السبت.

وتابع: إن حركتنا نحو تحقيق الأهداف العظيمة تتطلب التعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس النواب، وهذا عمل عظيم وقيم للغاية. ولا يمكن القول إننا ننتظر هذا البلد وذاك ثم نقول أخيراً إن نمونا الاقتصادي كان صفراً

وبإذن الله سنتمكن جميعا من القيام بالأدوار المنوطة بنا.