منتخب التايكوندو الايراني للسيدات يفوز ببطولة العالم للمرة الاولى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب منافسات كأس العالم للتايكوندو 2024، التي تقام في كوريا الجنوبية، انطلقت اليوم الثلاثاء، المنافسات في قسم السيدات بحضور منتخبات المغرب وساحل العاج والصين والهند وإيران وكوريا الجنوبية في مدينة تشانتشون، حيث تمكن المنتخب الوطني للسيدات في بلادنا من الفوز بالبطولة لأول مرة وان يصنع التاريخ.

وفي المباراة الأولي له، لعب المنتخب الإيراني بتشكيلة من يلدا فالينجاد ومهلا مؤمن زاده ومليكا ميرحسيني، ضد كوريا الجنوبية حاملة اللقب، وفاز فيه بشكل مذهل ورائع وتأهل الى نهائيات البطولة، حيث هزمت سيدات التايكوندو الإيرانيات الجديرات حامل اللقب بشكل حاسم في جولتين بنتيجة 175-155 و155-135 (يتم احتساب النقاط كفريق واحد).

واجه المنتخب الإيراني المغرب بتغيير واحد، وحلت ساغر مرادي محل مهلا مؤمن زاده وفازت الى جانب اللاعبتين الاخريتين فالينجاد ومير حسيني في مباراة متقاربة 2-1 بالنتائج (180-175 إيران / 145-120 المغرب / 145-79 إيران) ورفع كأس البطولة.

وفاز المنتخب الإيراني بكأس البطولة لأول مرة بدون ممثليه الأولمبيين ناهيد كياني ومبينا نعمت زاده.

هذا وقد فاز منتخب الرجال الايراني بالبطولة أمس. كما تقام منافسات القسم المختلط غداً الأربعاء، حيث يحصل المنتخب الإيراني على راحة في الجولة الأولى ويواجه الفائز من الصين وكوريا الجنوبية للتأهل إلى المباراة النهائية.

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