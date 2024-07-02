إيران تحتل المرتبة الثانية إقليميا في الذكاء الاصطناعي وتقنية الروبوتات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن زلفي غل، وزير العلوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "ان إيران تحتل المركز الثاني في الإنتاج العلمي للذكاء الاصطناعي في المنطقة".
وأضاف زلفي غل: "المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى وإيران تحتل المرتبة الثانية في مؤشر التعلم الآلي في المنطقة".
وأكد وزير العلوم: "في مؤشر الروبوتات، تحتل تركيا المرتبة الأولى وإيران في المرتبة الثانية، وفي مجال الشبكات العصبية تحتل إيران المرتبة الأولى".
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وفقا للببانات الرسمية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتل المرتبة الثانية إقليميا في الذكاء الاصطناعي وتقنية الروبوتات.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن زلفي غل، وزير العلوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "ان إيران تحتل المركز الثاني في الإنتاج العلمي للذكاء الاصطناعي في المنطقة".
رمز الخبر 1946078
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