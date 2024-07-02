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٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٣١ م

إيران تحتل المرتبة الثانية إقليميا في الذكاء الاصطناعي وتقنية الروبوتات

إيران تحتل المرتبة الثانية إقليميا في الذكاء الاصطناعي وتقنية الروبوتات

وفقا للببانات الرسمية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتل المرتبة الثانية إقليميا في الذكاء الاصطناعي وتقنية الروبوتات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن زلفي غل، وزير العلوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "ان إيران تحتل المركز الثاني في الإنتاج العلمي للذكاء الاصطناعي في المنطقة".

وأضاف زلفي غل: "المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى وإيران تحتل المرتبة الثانية في مؤشر التعلم الآلي في المنطقة".

وأكد وزير العلوم: "في مؤشر الروبوتات، تحتل تركيا المرتبة الأولى وإيران في المرتبة الثانية، وفي مجال الشبكات العصبية تحتل إيران المرتبة الأولى".

/انتهى/

رمز الخبر 1946078

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