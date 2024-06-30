مستشار قائد الثورة: يمكن للعراق أن يستفيد من خبرة إيران في مجال الطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أدلى اللواء صفوي بهذه التصريحات خلال حفل أقيم في جامعة الإمام الحسين العسكرية في طهران والذي حضره أيضا وزير التعليم العالي العراقي نعيم العبودي، حيث قال اللواء صفوي إن "البلدين العراق وإيران يتمتعان بعلاقات جيوسياسية والتكاملات الجيواستراتيجية والجغرافية الاقتصادية والجغرافية الثقافية لبعضها البعض."

وأضاف مستشار قائد الثورة: "حاليا، يدرس أكثر من 80 ألف طالب عراقي في الجامعات الإيرانية"، مضيفا أن "إيران والعراق لديهما استراتيجية لدعم سكان غزة".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بمعرفة عالية في مختلف العلوم، بما في ذلك العلوم الإنسانية والتكنولوجيا والاقتصاد والدفاع، ونحن على استعداد لتزويد العراق بمعرفتنا وخبرتنا في تلك العلوم".

وقال اللواء صفوي: "أنا سعيد بالخطوات التي تتخذونها الآن لتطوير المعرفة في مجال الطاقة النووية وأقترح عليكم الاستفادة من خمسين عامًا من الخبرة في مجال الطاقة الذرية وطلابنا".

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