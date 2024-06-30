اللواء صفوي: ايران والعراق يكمّلان بعضهما الاخر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية "اللواء سيد يحيى رحيم صفوي" شارك في حفل تكريم وزير التعليم العالي العراقي "نعيم العبودي"، ومنحه شهادة فخرية من جامعة الامام الحسين (ع) في طهران.

واعتبر اللواء صفوي، زيارة وزير التعليم العالي العراقي، للجمهورية الاسلامية الايرانية، فرصة ذهبية تبعث على المفخرة في سياق توسيع التعاون العلمي والاكاديمي وتبادل الاساتذة والطلبة الجامعيين بين البلدين.

وفي اشارة الى الطاقات المختلفة التي يتمتع بها العراق، قال : ان حكومة وشعب العراق العزيز ومسقبل هذا البلد واعد بالتقدم والازدهار اكثر فاكثر، نظرا للموارد الانسانية والتاريخية والحضارية العظيمة وايضا الموارد البترولية والزراعية، والمعالم الدينية وخاصة العتبات المقدسة للائمة الاطهار (عليهم السلام) المتاحة في هذا البلد.

ومضى الى، ان ايران والعراق يكمّلان بعضهما الاخر، في المجالات الجيوسياسية والجيو ستراتيجية والجغرافيا الاقتصادية والثقافية؛ مردفا بان البلدين لديهما مصير مشترك.

وفي سياق التعاون الجامعي بين طهران وبغداد، قال رحيم صفوي الذي يدرّس مادة الجغرافيا السياسية بجامعة الامام الحسين (ع) الايرانية : لقد تم خلال العام الماضي، وبفضل جهود وزير التعليم العالي العراقي، اعتماد 80 جامعة ايرانية لاستقبال الطلبة العراقيين الاعزاء واكمال الدراسة فيها.

وتابع، ان الجامعات الايرانية تحتضن حاليا 80 الف طالب وطالبة من العراق.

وفي الختام، نوّه اللواء رحيم صفوي الى، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك طاقات علمية واسعة في مجالات العلوم الانسانية والتقنية والاقتصادية والدفاعية، وهي على استعداد لمشاركة تجاربها العلمية مع العراق.