إيران تفرض عقوبات على 11 مسؤول امريكي بسبب قمع الاحتجاجات الداعمة لفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، تماشياً مع تنفيذ قانون "مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة"، وخاصة استناداً إلى المادة 5 مما ورد أعلاه -القانون المذكور، الأشخاص الأمريكيون التاليون لانتهاكهم حقوق الإنسان عن طريق قمع الاحتجاجات السلمية للطلاب وأساتذة الجامعات في الولايات المتحدة، والتي نظمت لدعم الأمة الفلسطينية المضطهدة ضد جرائم النظام الصهيوني في غزة، یخضعون تحت العقوبات:

1. ويليام بيلي هيتشنز، مفوض إدارة الامن العام في جورجيا،

2. إيدي جرير، قائد العمليات الميدانية بجورجيا،

3. ليندا ج. ستامب-كورنيك، رئيسة قسم الشرطة بجامعة فلوريدا،

4. باميلا أ. سميث، رئيس قسم شرطة العاصمة في مقاطعة كولومبيا،

5. جيفري كارول، مساعد الرئيس التنفيذي لقسم شرطة العاصمة،

6. كارل جاكوبسون، رئيس قسم شرطة نيو هيفن،

7. شين ستريبي، مساعد رئيس قسم شرطة جامعة تكساس (UTPD)،

8. مايكل كوكس، مفوض قسم شرطة بوسطن،

9. سكوت دانينغ، رئيس القسم المركزي لقسم الشرطة بجامعة إنديانا،

10. مايكل طومسون، رئيس شرطة جامعة ولاية أريزونا،

11. جون بروكي، رئيس الشرطة في قسم شرطة CAL State Long Beach.

ووفقا للمواد 6 و 7 و 8 من القسم السادس من القانون المذكور، فإن الأشخاص المذكورين يخضعون لحظر إصدار التأشيرات واستحالة الدخول إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحجب الحسابات المصرفية في المؤسسات المالية والنظام المصرفي، ومصادرة الممتلكات والأصول لهم في الأراضي الخاضعة لسیادة الجمهورية الإسلامية الایرانية.

ستتخذ جميع مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقًا لموافقات السلطات المختصة، الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفعال لهذه العقوبات.

/انتهى/