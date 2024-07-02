باقري: انتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني لاتزال مستمرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني رسالة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لإسقاط طائرة ركاب مدنية إيرانية من قبل السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس فينسينس في الخليج الفارسي.



وقال باقري إن "انتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني مستمرة عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك العقوبات الظالمة".



وأوضح القائم بأعمال وزير الخارجية أن الدعم الكبير الذي قدمته الولايات المتحدة للجرائم التي يرتكبها نظام الاحتلال في قطاع غزة يظهر أن القادة الأمريكيين لهم دور في جرائم الإبادة الجماعية والمجازر ضد المدنيين والمجاعة والاحتلال والدمار، وأشار إلى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تعارض بشدة هذه الجرائم.



يذكر انه في 3 يوليو 1988، تم استهداف طائرة ركاب من طراز إيرباص A300B2 تحمل رمز الرحلة 655 تابعة للخطوط الجوية الإيرانية، تحلق من مطار بندر عباس الإيراني إلى دبي، مع ركابها البالغ عددهم 274 راكبًا وطاقمها المكون من 16 فردًا، بصواريخ SM-2MR التي تم إطلاقها من السفينة الحربية التابعة للبحرية الأمريكية يو إس إس فينسين. واستشهد جراء انفجار طائرة الركاب 290 شخصاً، جميعهم من المدنيين.



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